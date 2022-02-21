Экономист предрек России проблемы из-за возможных санкций Евросоюза

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Если Европейский союз введет санкции против России, то в стране пострадают практически все сферы экономики, начиная от энергетики и заканчивая машиностроением. Такое заявление сделал директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев.

Он отметил, что пока нет конкретики относительно того, какие санкционные ограничения могут затронуть Россию.

— К сожалению, можно констатировать, что Россия в технологическом плане, за исключением некоторых областей, отстает от уровня передовых стран. Надо иметь в виду, что если дело дойдет до санкций, то они будут именно в этих областях, — отметил он в комментарии НСН.

По его словам, в настоящее время сложно прогнозировать, каким будет ущерб для России от возможного введения санкций. При этом Николаев отметил, что если бы Россия имела развитый экспорт, то страна не зависела бы от поставок товаров из других государств.

21 февраля председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз применит мощнейший рычаг воздействия на Россию в случае вторжения на Украину. По ее словам, ЕС введет экономические и финансовые санкции, передает «Царьград».

Ранее в СМИ появилась информация, что США подготовили санкции против банков России.