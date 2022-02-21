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Юрист рассказал, кто не будет отдыхать 23 февраля и 8 марта

Илья Ашуров

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Юрист рассказал, кто не будет отдыхать 23 февраля и 8 марта
Фото: Pixabay

Несмотря на то что 23 февраля и 8 марта являются праздничными днями для всех категорий трудящихся, некоторым сотрудникам все же придется выйти на работу. Об этом «Вечерней Москве» рассказал юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов.

По его словам, у работодателя есть возможность привлечения работников в выходные дни. Это происходит с письменного согласия работника. Однако в ряде случаев эта мера регламентируется трудовым договором или локальным нормативным актом.

— Прежде всего, это люди, работающие на непрерывных производствах, которые невозможно приостановить, — например, на металлургических заводах. Также в праздники работают организации здравоохранения, скорая медицинская помощь, компании, управляющие ЖКХ и так далее (полный список есть в статье 113 ТК РФ — прим. «ВМ»). И еще одна категория работников, которых привлекают в порядке, определенном локальными актами уже работодателя, — это творческие работники. Что в общем-то логично, потому что в праздники идут как раз все выступления, концерты и другие подобные мероприятия, — рассказал эксперт.

Также юрист подчеркнул, что работа в праздничные дни в любом случае оплачивается в двойном размере. Однако это не распространяется на выходные дни.

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