Экс-правоохранителя и его посредника осудили в Москве за взяточничество

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Тверской районный суд Москвы вынес обвинительный приговор за покушение на получение крупной взятки 40-летнему теперь уже бывшему сотруднику правоохранительных органов Андрею Золотухину и его посреднику — 34-летнему Илье Устинову. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в понедельник, 21 февраля.

По словам представителя ведомства, Золотухин, занимавший должность начальника отделения одного из подразделений УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве, организовал проверку в трех помещениях сетевых гриль-баров в центре столицы после информации о нарушении в них административного законодательства.

О проведении проверки узнал Устинов, являвшийся генеральным директором компании, которая предоставляла в барах услуги в области кальянов. Он вызвался посодействовать в решении вопроса и попросил Золотухина не применять строгие санкции. За это он пообещал должностному лицу денежное вознаграждение.

Управляющий сети гриль-баров, действовавший в рамках оперативно-разыскного мероприятия, передал Устинову 700 тысяч рублей, которые тот должен был вручить Золотухину. После получения денег Устинова задержали сотрудники правоохранительных органов.

— С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры суд приговорил Устинова к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, Золотухина — к 9 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — рассказала Нефедова.

Кроме того, экс-правоохранителя оштрафовали на 1,4 миллиона рублей, а также лишили звания «майор полиции» и права занимать государственные должности сроком на три года. Устинова взяли под стражу в зале суда, добавила представитель ведомства.

Ранее в Самарской области задержали сына замглавы МВД России по делу о более крупной взятке.