Сына замглавы МВД России задержали в Самарской области по делу о взятке

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Оперативники задержали по делу о даче взятке сына замглавы МВД России Игоря Зубова. Об этом стало известно в субботу, 12 февраля.

— Правоохранители задержали в Самарской области сына заместителя главы МВД Игоря Зубова Дениса Зубова. Он подозревается по делу о даче взятки, — передает ТАСС слова источника.

Факт задержание Дениса Зубова подтвердил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн. По его словам, вместе с Зубовым задержаны также президент мини-футбольного клуба «Динамо-Самара» Игорь Карпов и бывший директор ООО «МО НТП» Василий Ермаков.

— Это произошло сразу после того, как Денис Зубов передал портфель с 18 миллионами рублей сотруднику УФСБ в кафе на 3-м этаже ТЦ «Вива-Лэнд» на проспекте Кирова. Карпов и Ермаков также при этом присутствовали и активно участвовали в обсуждении, — пишет Хинштейн.

Дело Пешкова

Николай Пешков был задержан 27 января. По данным «ВМ», в суд поступило ходатайство следствия об аресте Пешкова на срок до 26 апреля 2022 года. Экс-чиновнику предъявили обвинение по уголовной статье «Взятка в крупном размере».

Днем 27 января пресс-секретарь суда Александра Савельева сообщила, что Пешкова отправили в СИЗО до 25 марта.

По предварительным данным, Пешков во время работы в Росимуществе получил от коммерсанта взятку за содействие в его вопросах. Взятка представляла собой оплату гостиничного номера во время отдыха на одном из курортов России.

Позже подмосковная прокуратура поставила уголовное дело Николая Пешкова на контроль.