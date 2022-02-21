Укравшая у родственницы золотое кольцо жительница Подмосковья стала фигуранткой уголовного дела

Фото: Официальный сайт Следственного комитета России

Уголовное дело возбудили в отношении 34-летней жительницы Подмосковья, которая украла у своей родственницы золотое украшение. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО ГУ МВД России по городу в понедельник, 21 февраля.

Жительница столичного района Капотня обратилась в полицию, после того как обнаружила пропажу золотого кольца из своей квартиры, расположенной в 5-м квартале района. Ущерб она оценила в семь тысяч рублей.

По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали 34-летнюю родственницу пострадавшей, проживающую в Подмосковье. В ее отношении возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Подозреваемую отпустили под обязательство о явке.

До этого стало известно, что неизвестный в Москве украл из квартиры украшения стоимостью более двух миллионов рублей. Преступление произошло на Кирпичной улице. Злоумышленник в период с 11 по 18 февраля пробрался в квартиру потерпевшего 1987 года рождения и украл ювелирные украшения и наручные часы, после чего скрылся. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».