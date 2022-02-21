Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Укравшая у родственницы золотое кольцо жительница Подмосковья стала фигуранткой уголовного дела

Анастасия Колоскова

Происшествия
Укравшая у родственницы золотое кольцо жительница Подмосковья стала фигуранткой уголовного дела
Фото: Официальный сайт Следственного комитета России

Уголовное дело возбудили в отношении 34-летней жительницы Подмосковья, которая украла у своей родственницы золотое украшение. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО ГУ МВД России по городу в понедельник, 21 февраля.

Жительница столичного района Капотня обратилась в полицию, после того как обнаружила пропажу золотого кольца из своей квартиры, расположенной в 5-м квартале района. Ущерб она оценила в семь тысяч рублей.

По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали 34-летнюю родственницу пострадавшей, проживающую в Подмосковье. В ее отношении возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Подозреваемую отпустили под обязательство о явке.

До этого стало известно, что неизвестный в Москве украл из квартиры украшения стоимостью более двух миллионов рублей. Преступление произошло на Кирпичной улице. Злоумышленник в период с 11 по 18 февраля пробрался в квартиру потерпевшего 1987 года рождения и украл ювелирные украшения и наручные часы, после чего скрылся. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Читайте также:
ювелирное украшение Преступления Уголовные дела
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мир на пороге войны

Иван Лобанов
Иван Лобанов

Ждем лучших абитуриентов

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Когда помогать не хочется

Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

СССР был очень бедной страной

Анна Грязнова
Анна Грязнова

Какой будет неделя Ирландии в Москве

Светлана Журова
Светлана Журова

Россию принуждают уйти из олимпиад

Александр Шумский
Александр Шумский

Застройщикам на заметку

Все мнения
О проекте