Капремонт доходного дома Сидамона-Эристова на Малой Бронной завершат к лету

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Малая Бронная улица, 31/13 Карта всех событий

Капитальный ремонт доходного дома Сидамона-Эристова в Москве планируют завершить до конца весны. Об этом в понедельник, 21 февраля, сообщили в пресс-службе столичного фонда капитального ремонта (ФКР) многоквартирных домов столицы.

— Финальный этап — капитальный ремонт подъездов, который завершится до конца весны 2022 года. Полностью будут обновлены стены и потолки, на ступенях лестниц устранят все трещины и сколы, также установят современное энергоэффективное освещение, — говорится в сообщении.

Специалисты уделили особое внимание фасаду объекта. Была проведена противогрибковая обработка стен и цоколя, а также восстановлены штукатурный и красочный слои. Специалистам также удалось сохранить историческую расстекловку в местах общего пользования.

Капитально отремонтирована и крыша доходного дома: заменены обрешетка и кровельное покрытие, а в качестве утеплителя уложены минераловатные плиты. Все деревянные элементы обработали огнебиозащитным составом, который значительно снижает риск возникновения пожаров.

Кроме того, были полностью заменены сети электроснабжения, водоотведения, холодного водоснабжения, теплоснабжения, передает ТАСС.

Доходный дом в 1910 году построили для князя Александра Сидамон-Эристова по проекту Виктора Величкина. В 1930-е годы дом передали Минобороны СССР, квартиры получили видные военачальники. В конце десятилетия надстроили два этажа, в 1947-м с западной стороны пристроили секцию. Позднее у дома надстроили еще один этаж.

До этого сообщалось, что завершилась реставрация южного вестибюля станции «Динамо», теперь он вновь открыт для посетителей. За время работ были полностью отреставрированы лепной декор, декоративная штукатурка и светильники на балконах с деревянным основанием. Специалисты вернули стенам исторический цвет и воссоздали уникальный купол с витражом и подсветкой.