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Южный вестибюль станции «Динамо» открылся для посетителей после реставрации

Евгений Белоусов

Город
Южный вестибюль станции «Динамо» открылся для посетителей после реставрации
Фото: АГН Москва
Россия, Москва, метро Динамо Карта всех событий

Завершилась реставрация южного вестибюля станции «Динамо», теперь он вновь открыт для посетителей. Об этом в понедельник, 21 февраля, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

За время работ были полностью отреставрированы лепной декор, декоративная штукатурка и светильники на балконах с деревянным основанием. Специалисты вернули стенам исторический цвет и воссоздали уникальный купол с витражом и подсветкой.

Кроме того, в вестибюле отреставрировали потолок, металлические решетки и фасад. Специалисты вернули вестибюлю исторический облик, основываясь на архивных документах, чертежах и фотографиях, говорится в сообщении.

Южный вестибюль станции «Динамо» открылся для посетителей после реставрации Фото: Telegram / Дептранс Москвы

— С 2010 года были отреставрированы вестибюли на пяти станциях и фасады на 25 станциях мосметро, эта программа будет продолжена. Все работы проводятся под тщательным надзором департамента культурного наследия, — заявил заместитель мэра Москвы и руководитель Дептранса Максим Ликсутов.

До этого сообщалось, что служебный флигель усадьбы Голицыных начали реставрировать в парке имени Баумана. Здание входит в ансамбль усадьбы XVIII века. Работы контролирует столичный департамент культурного наследия.

Флигель возвели на месте другого здания после пожара 1812 года. Он обладает статусом объекта культурного наследия федерального значения.

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