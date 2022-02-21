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Мужчину обманули при покупке телевизора в интернете

Анастасия Колоскова

Происшествия
Мужчину обманули при покупке телевизора в интернете
Фото: moscow-live

В полицию обратился житель Подмосковья, который при покупке телевизора стал жертвой интернет-мошенников. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО ГУ МВД России по городу в понедельник, 21 февраля.

По данным ведомства, 57-летний мужчина решил купить телевизор в Сети интернет. Увидев на одном из сайтов выгодное предложение, он оставил заявку на приобретение телевизора и кронштейна для него. Покупателю перезвонили и попросили оплатить покупку, для чего прислали ссылку. Мужчина перечислил «продавцу» 21 180 рублей, однако не получил ни подтверждения о переводе, ни электронного чека.

Через время покупателю вновь позвонили и сообщили, что товар отправят на его адрес, однако заветный телевизор так и не был доставлен. Поняв, что его обманули, мужчина написал заявление в правоохранительные органы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

До этого «ВМ» писала о москвичке, которая попалась на удочку интернет-мошенников при покупке туристической путевки. В результате обманутая покупательница лишилась 185 445 рублей.

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