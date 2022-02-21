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Редкая краснокнижная ушастая сова появилась в «Царицыно»

Евгений Белоусов

Город
Редкая краснокнижная ушастая сова появилась в «Царицыно»
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
Россия, Москва, музей-заповедник Царицыно Карта всех событий

Занесенную в Красную книгу Москвы ушастую сову заметили на территории парка музея-заповедника «Царицыно». Об этом в понедельник, 21 февраля, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства столицы.

Ушастая сова занесена в Красную книгу Москвы под третьей категорией редкости как уязвимый вид на территории города. Птица небольшая, немногим больше голубя, ее окраска коричнево-рыжая с густыми пестринами по всему телу, лапы полностью оперены.

Когда птица сидит на ветке, на голове хорошо видны «ушки» — удлиненные перья. Они прижимаются к голове во время полета или угрозы.

В последние годы ушастых сов видели в комплексном заказнике «Зеленоградский», на территории памятника природы «Серебряный бор», в природно-историческом парке «Москворецкий», говорится в сообщении.

До этого руководитель АНО «Орнитарий» Вадим Мишин рассказал, что возвращение перелетных птиц в регион с юга начнется с середины марта, а массовая миграция — в апреле.

Эксперт отметил, что первыми возвращаются после зимовки в южных регионах грачи. С этим видом птиц связана народная примета, согласно которой их прибытие ознаменует начало весны. Грачи прилетают, когда снег начинает таять и образуются открытые участки земли.

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