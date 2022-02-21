«Никаких духов и носков»: Бледанс рассказала об идеальном подарке на 23 февраля

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Мужчинам на 23 февраля нужно дарить незабываемые подарки, которые надолго запомнятся и на время вернут их в детство. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» выразила телеведущая и актриса Эвелина Бледанс.

По словам собеседницы «ВМ», лучше любых носков и духов могут быть только эмоции:

— Девочки, забудьте о материальных подарках. Никаких духов и носков, самый лучший подарок — это эмоции, которые останутся на всю жизнь. Лучше подарить любимому мужчине полет с парашютом или в аэротрубе. Поездка в место, которое для него имеет большое значение, тоже может стать прекрасным решением. Парк аттракционов, квесты, развлекательные центры. Сводите их в те места, где они снова смогут себя почувствовать детьми, а детство — это самый счастливый период в жизни.

Бледанас отметила, что худшим решением для подарка может стать стандартный набор — пенки для бритья, носки и нижнее белье:

— Если уже не получается погрузить вторую половинку в мир детства и грез, а финансов хватает только на покупку косметических средств, то лучше подарить брендовые мужские средства для ухода, но не шампунь или трусы.

Теледива отметила, что сама не особо любит дарить подарки представителям сильного пола, а предпочитает получать «дары от них»:

— Люблю сама получать от мужчин подарки, а не преподносить.

В то же время Бледанс напомнила, что главное внимание, а не подарок.