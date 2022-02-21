Олимпийский чемпион по плаванию Александр Сидоренко умер от коронавируса

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Олимпийский чемпион по плаванию Александр Сидоренко скончался в возрасте 61 года от коронавируса. Об этом в понедельник, 21 февраля, сообщили на сайте Всероссийской федерации плавания.

— Всероссийская федерация плавания выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Александровича, — говорится в сообщении.

Александр Сидоренко родился 27 мая 1960 года в Жданове, Украинская ССР. Он окончил Киевский государственный институт физической культуры. В возрасте 16 лет в 1976 году Сидоренко стал мастером спорта СССР. Через три года, в 1979 году, его признали лучшим пловцом страны.

Сидоренко принял участие в Летних Олимпийских играх в Москве в 1980 году. Он стал чемпионом в дисциплине 400 метров с результатом 4:22.89, установив новый олимпийский рекорд. В том же году Сидоренко присудили звание заслуженного мастера спорта СССР.