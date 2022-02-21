Депутат МГД Козлов: Внедрение умных приборов учета повысит эффективность всей системы энергоснабжения

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Внедрение «умных» счетчиков, которые автоматически передают данные о потреблении электроэнергии, избавит жильцов от путаницы и переплат, а также позволит повысить эффективность работы всей системы энергоснабжения. Такое мнение высказал в понедельник, 21 февраля, депутат Мосгордумы Александр Козлов.

— С 1 января 2022 года в России действует требование об установке интеллектуальных приборов учета электроэнергии — это значит, что все допускаемые в эксплуатацию счетчики должны быть оснащены функцией автоматической передачи данных о потреблении, — рассказал он.

По словам Козлова, умные приборы учета будут устанавливаться, когда прибору требуется замена. Например, если вышел межповерочный интервал или прибор вышел из строя.

Депутат подчеркнул, что такие умные приборы особенно будут удобны для самих потребителей. Новые приборы смогут помочь, если человек, например, забыл передать показания счетчика.

— Прибор автоматически передает сведения о потреблении энергии в ресурсоснабжающую организацию. Кроме того, он будет передавать и показания об авариях, сбоях в сети, что даст возможность оперативно реагировать на непредвиденные ситуации, — отметил Козлов.

Депутат напомнил, что установка новых счетчиков бесплатна для потребителя. Работы проводят специалисты Мосэнергосбыта, а на территории ТиНАО, в том числе, специалисты «Россети Московский регион», передает агентство городских новостей «Москва».

До этого стало известно, что депутаты Московской городской думы поддержали предложение мэра Москвы Сергея Собянина отменить плату за посещение особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

Предложение главы города направлено на то, чтобы исключить неблагоприятные для горожан последствия, поскольку больших ООПТ в Москве две — Ботанический сад Академии наук и национальный парк «Лосиный Остров».