Возвращение морозов: синоптик спрогнозировал погоду на текущую неделю в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Вторник, 22 февраля, станет самым теплым днем текущей недели в Москве. Но уже к четвергу в столичный регион вернутся морозы. Об этом в понедельник, 21 февраля, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, на данный момент температура в столичном регионе превышает норму на шесть — девять градусов. Несмотря на то что во вторник ожидаются дожди, этот день будет самым теплым на неделе. Температура воздуха в дневные часы в Москве достигнет плюс четырех — шести градусов.

В среду дожди будут переходить в мокрый снег, отметил синоптик. Днем температура воздуха будет плюс один — плюс три градуса.

В следующие дни погода начнет портиться, ожидается похолодание. Так, в эти два дня по ночам в столичный регион вернутся довольно заметные морозы.

— В ночь на четверг в Москве будет минус три — пять градусов, а в пятницу температура дойдет до минус шести — восьми. Однако днем в эти два дня солнце будет хорошо прогревать воздушные массы. Температура по-прежнему будет положительная в пределах от ноля до плюс двух градусов, — рассказал Леус.

Но в выходные в Москве и области вновь ожидается волна тепла, передает Lenta.ru.

Зима в 2022 году в столице не стала аномально теплой или холодной. Однако даже если бы наблюдалось заметное отклонение, это необязательно повлияло бы на лето каким-то определенным образом. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.