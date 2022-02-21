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Астролог Глоба пообещал пяти знакам зодиака светлую полосу в марте

Анастасия Колоскова

Общество
Астролог Глоба пообещал пяти знакам зодиака светлую полосу в марте
Фото: Официальный сайт Павла Глобы

Первый месяц весны принесет приятные перемены представителям пяти знаков зодиака. Такой прогноз сделал известный астролог Павел Глоба.

Так, Овнов ждет успех в работе и признание со стороны руководства. В марте у представителей этого знака появится шанс укрепить репутацию и внести значительный вклад в будущее.

Удачу сулит первый весенний месяц и Тельцам. Перед ними откроются новые перспективы. Им представится возможность отыскать дополнительный источник доходов. Смена места работы может привести к значительным финансовым успехам.

События марта станут неоднозначными для Раков. Даже если перемены поначалу покажутся негативными, в будущем они могут обернуться к лучшему. На личном фронте представителей знака зодиака ожидает настоящая романтика.

Весам начало весны принесет «общение» с музой. Они почувствуют острую потребность в творчестве, что принесет радость и креатив в их деятельность.

Рыбам в предстоящем месяце откроется простор для самореализации. Им могут предложить творческий рабочий проект. Представителям этого знака также представится возможность извлечь прибыль из своего хобби. Для того чтобы добиться желаемого, им следует правильно распределить силы, пишет ФАН.

До этого астрологи назвали знаки зодиака, представители которых встретят в марте настоящую любовь.

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