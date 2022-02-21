Около 2,5 тысячи музыкальных инструментов закупят для столичных школ искусств

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Для московских школ искусств до конца 2022 года закупят более 2,5 тысячи музыкальных инструментов. Об этом в понедельник, 21 февраля, сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры.

Кроме того, будет сделан капитальный ремонт 12 объектов и комплексный текущий ремонт еще 12 объектов.

— Для оснащения школ закупят 6,1 тысячи комплектов специальной учебной мебели, 3,9 тысячи единиц технологического и учебного оборудования, а также 2,5 тысячи музыкальных инструментов, — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что к концу 2021 года завершен комплексный текущий ремонт 130 объектов, в 13 зданиях проведен капитальный ремонт, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что новые меры поддержки студентов московских киношкол появились в Москве. Теперь молодые режиссеры могут рассчитывать на стипендию мэра и разнообразные гранты.

Кроме стипендии и грантов студенты также получат возможность показать свои работы в кинотеатре «Салют» и на онлайн-платформе.