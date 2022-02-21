Названы три симптома образования тромба, требующие срочного обращения к врачу

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Врачи перечислили опасные симптомы, которые могут указывать на появление в организме тромба — сгустка крови, который в случае отрыва может привести к летальному исходу.

Одним из них являются отеки в конечностях, которые появляются регулярно и сопровождаются расширением вен.

Также о тромбозе может сигнализировать беспричинная боль в руках и ногах. Дискомфортные ощущения появляются, если сгусток блокирует свободное прохождение крови. Боль может быть как ярко выраженной, так и напоминать сильное напряжение мышц. Синдром снизится, если ненадолго поднять конечности.

К признакам тромбоза относятся легкое покалывание, жжение или ощущения жара в ногах, которые появляются в результате кислородного голодания тканей. Если тромб «продвигается», то участок, где ранее был дефицит крови, резко получает множество питательных веществ. Именно это неоднородное поступление приводит к разного рода тепловым ощущениям.

Медики отмечают, что тромб может не выдавать себя явными признаками. А вышеперечисленные симптомы могут появляться и при других патологиях. Диагностировать тромб может исключительно медицинское обследование, пишет Healthline.

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