Флеболог объяснил, почему после ковида болят ноги

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Иногда после перенесенной коронавирусной инфекции у пациентов наблюдаются боли в нижних конечностях. Врач-флеболог Анатолий Русаков рассказал «Вечерней Москве», почему после COVID-19 болят ноги и что с этим делать.

По его словам, после коронавируса могут наблюдаться три вида боли в нижних конечностях — мышечные, суставные и вызванные сосудистыми нарушениями.

Причин, которые их вызывают, также три. Прежде всего, это тромбообразование, которое возникает из-за повреждения тканей эндотелия (однослойный пласт клеток, выстилающих внутреннюю поверхность кровеносных сосудов — прим. «ВМ»), повышения вязкости и застоя крови.

Также перенесший ковид пациент может испытывать боль в ногах из-за обезвоживания организма. Нехватка воды провоцируется лихорадочным состоянием, из-за чего возникают электролитные нарушения. Эти нарушения также могут являться следствием приема противовирусных препаратов, антибиотиков и других лекарственных средств противовирусной терапии.

Еще одна причина подобных болей — повышенное выделение в кровь токсинов. Они формируются при размножении инфекции и способны вызывать воспаление суставов, а также поражение скелетных мышц.

— Пациентам с жалобами на боли в нижних конечностях рекомендовано обращение к врачу при первых признаках тромбоза, так как отсутствие лечения может вызвать необратимые последствия, в том числе тромбоэмболию (острая закупорка кровеносного сосуда тромбом — прим. «ВМ») легочной артерии и даже летальный исход. Боли в суставах также требуют лечения, так как приводят к возникновению артритов и их прогрессированию, — заключил врач.

До этого врач-вирусолог Максим Щеленков перечислил анализы, которые нужно сдать после COVID-19.