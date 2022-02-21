Путин заявил, что Россия полностью рассчиталась за долги Украины

Фото: Администрация президента РФ

Россия полностью расплатилась за долги Украины. Об этом в понедельник, 21 февраля, заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, к концу 1991 года долговые обязательства СССР перед иностранными государствами и международными фондами составляли около 100 миллиардов долларов. Предполагалось, что эти кредиты будут возвращаться всеми республиками бывшего СССР пропорционально их экономическому потенциалу.

— Однако Россия взяла на себя погашение всего советского долга и полностью по нему рассчиталась, окончательно завершила этот процесс в 2017 году. Взамен новые независимые государства должны были отказаться от своей части советских зарубежных активов, и соответствующее соглашение в декабре 1994 года было достигнуто с Украиной, — подчеркнул президент.

Однако, утверждает Путин, эти предложения не были ратифицированы Украиной. Позднее Киев просто отказался их выполнять. Тем не менее Украина выдвинула претензии на алмазный фонд, золотой запас, а также имущество и другие активы бывшего СССР за рубежом, передает слова президента официальный сайт Кремля.

15 февраля политолог Наталия Елисеева сообщила «ВМ», что слова президента США Джо Байдена о том, что всем американцам, находящимся на Украине, лучше покинуть страну, призваны усилить нагнетание обстановки вокруг Украины. По словам специалиста, тема агрессии со стороны России активно подогревается заявлениями НАТО и американских политиков.

Елисеева заметила, что призыву покинуть страну могут последовать американцы, которые связаны с крупными фирмами и корпорациями. Не исключено, что будут организованы рассылки сообщений, в которых их будут призывать уехать с Украины, заключила политолог.