Президент РФ заявил, что имена виновников в трагедии 2014 года в Одессе известны

Фото: Администрация президента РФ

Имена тех, кто виновен в трагедии 2 мая 2014 года в Одессе, известны. Об этом в понедельник, 21 февраля, заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, захватившие власть на Украине радикалы организовали террор в отношении тех, кто выступал против антиконституционных действий. Так, в Одессе в мае 2014 года были убиты участники мирной акции. Однако преступников никто не ищет.

Президент подчеркнул Россия сделает все, чтобы их найти и покарать, передает слова президента официальный сайт Кремля.

— Невозможно без содрогания вспоминать о страшной трагедии в Одессе, где участники мирной акции протеста были зверски убиты, заживо сожжены в Доме профсоюзов. Преступники, которые совершили это злодеяние, не наказаны, их никто и не ищет, но мы знаем их поименно и сделаем все, чтобы их покарать: найти и предать их суду, — заявил президент.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

С конца прошлого года западные СМИ стали сообщать о возможном вторжении России на территорию Украины. Впоследствии эту риторику подхватили и западные политики. Российские власти отрицают эту информацию. На прошлой неделе посол России в США заявил, что Россия не планирует вторгаться на Украину.