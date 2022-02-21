Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в понедельник, 21 февраля.

— Глава российского государства подписал указы «О признании Донецкой Народной Республики» и «О признании Луганской Народной Республики». Также Владимир Путин и глава ДНР Денис Пушилин подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой, — говорится в сообщении.

Аналогичный договор был подписан и с руководителем ЛНР Леонидом Пасечником. После церемонии Путин пообщался с главами республик, отмечается на сайте Кремля.

Доллар вырос до 80 рублей во время обращения Путина по Украине. Курс доллара расчетами «завтра» к 22:21 вырос на 2,77 рубля до 80,07 рубля.

Стоимость европейской валюты — на 3,06 рубля до 90,61 рубля. Индекс Мосбиржи упал ниже 2800 пунктов впервые с 3 ноября 2020 года. Акции Газпрома (-20,64 процента), Сбербанка (-25,3 процента) и ВТБ (-23,92 процента) оказались в лидерах падения.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС предложит Совету ЕС ввести санкции против России, если она признает ДНР и ЛНР. Брюссель, предупредил он, отреагирует единым фронтом на признание Москвой независимости республик. В связи с обострением ситуации ЕС окажет Украине помощь в подготовке ее армии, заключил дипломат.