«Звезды на вашей стороне»: подробный гороскоп на март для всех знаков зодиака

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Начало весны для многих — пора внутренних и внешних изменений и обновлений. Что ждет представителей всех знаков зодиака в первый весенний месяц 2022 года, «Вечерней Москве» рассказала таролог и парапсихолог Галина Янко.

Овен

В марте Овны столкнутся с эмоциональными проблемами. В отношениях с партнером появятся разногласия. Вы обнаружите, что во многом расходитесь во взглядах. Однако взаимные чувства помогут прийти к компромиссному решению. Неожиданно Овна порадует успех в карьере, особенно если деятельность связана с финансами.

Телец

Месяц подходит для решительных действий. Набравшись смелости, Телец реализует важный проект. В личных отношениях появится положительная динамика. В марте Тельцы станут более активными. Самое время приступить к тренировкам в спортзале, однако лучше избегать экстремальных видов спорта. Обратите внимание на самочувствие: высыпайтесь, избегайте фастфуда и больше гуляйте на свежем воздухе.

Близнецы

У Близнецов появится много энергии, которую они направят на реализацию целей. Однако в марте могут скучать и ощущать одиночество. Астрологи советуют переждать этот период, чтобы не потерять верного спутника.

Рак

С приходом весны для представителей знака начнется новый удачный период. Звезды сулят успех в любовных делах и карьерный взлет. Важно правильно расставить приоритеты, прислушиваться к советам опытных людей. Поиски новой работы будут успешными. Март подарит интересные знакомства и яркие впечатления.

Лев

Благодаря целеустремленности Лев сможет добиться небывалых успехов. Однако лучше сделать акцент на отношениях. Избегайте импульсивности и спешки, которые могут стать причиной неудач. Тщательно продумывайте каждый шаг, чтобы достигнуть цели.

Дева

Девам-трудоголикам придется принимать важные решения на работе. Трудности покажутся непреодолимыми. Тем не менее большую часть проблем они смогут решить. На первый план выйдут любовные отношения и родственные связи.

Весы

Представители этого знака встанут перед выбором: оставить все, как есть, или сделать шаг в новую жизнь. Правильно поставленная цель приведет к успеху. Не стоит цепляться за прошлое, если вы готовы к переменам.

Скорпион

Планеты находятся в положении, благоприятном для этого знака. В марте Скорпионы будут чувствовать себя превосходно. Поддержка Солнца и Сатурна поможет справиться с любыми трудностями. Можно задуматься о будущем и наметить новые планы.

Стрелец

В этом месяце Стрельцам помогут упорство и поддержка близких. До воплощения мечты осталось лишь несколько шагов, сейчас вы близки к своей цели как никогда. Опасайтесь ссор и конфликтов, чтобы не потерять друзей и возлюбленных.

Козерог

Не стоит поддаваться отчаянию в сложные моменты: поверьте, для этого нет веских причин. Если что-то не получается, просто переключитесь на другие задачи. Звезды в марте целиком на вашей стороне.

Водолей

Март для Водолея — время приятных открытий и хороших новостей. Сохранять хорошее настроение будет несложно. Появятся новые вдохновляющие идеи, на работе и в личной жизни ситуация будет складываться благополучно.

Рыбы

В первый весенний месяц вам лучше держать эмоции под контролем — от этого зависит реализация планов. Проявляя настойчивость и смелость, вы преодолеете любые препятствия. Наметятся перемены в личной жизни у одиноких Рыб: они встретят близкого по духу человека.