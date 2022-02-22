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Дом-интернат для пожилых людей появится на западе Москвы в 2023 году

Виктория Сикерина

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Дом-интернат для пожилых людей появится на западе Москвы в 2023 году
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, улица Багрицкого Карта всех событий

Дом-интернат для пожилых людей заработает на улице Багрицкого на западе Москвы за счет средств инвестора. Здание планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по экономической политике и земельно-имущественным отношениям Владимир Ефимов во вторник, 22 февраля.

Он отметил, что в рамках подписанного в 2021 году концессионного соглашения в городе появится гериатрический центр мирового уровня общей площадью порядка трех тысяч квадратных метров.

— Центр рассчитан минимум на 100 мест для проживания и постоянного ухода за пожилыми людьми. Он будет оснащен всем необходимым оборудованием с учетом особенностей жизни, здоровья и нужд людей преклонного возраста, — заявил заммэра.

Ефимов добавил, что сперва инвестор отремонтирует здание, а после передаст его в собственность города. Однако последующие 18 лет концессионер обязуется оказывать услуги по уходу за пациентами.

— Важно, что новый социальный объект подобного типа появится в черте города: это даст возможность родственникам экономить время на дорогу и чаще навещать своих близких, — цитирует официальный сайт мэра Москвы слова главы Департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова.

Выпускники столичных психоневрологических интернатов и социальных домов смогут получить разностороннюю помощь в первые годы жизни вне стен учреждения. Индивидуальная помощь выпускникам социальных учреждений оказывается бесплатно: нужно всего лишь заключить договор с интернатом на срок до трех лет. Предусмотрены разные форматы общения — от телефонной консультации до выезда на дом.

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