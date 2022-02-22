Столичные специалисты установили личность неизвестного солдата по медали ВСХВ

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Специалисты архивно-библиотечного фонда Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) установили имя и биографию неизвестного солдата по медали Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВСХВ). Останки мужчины обнаружили в Ставропольском крае участники местного Поискового движения России.

Среди найденных артефактов оказалась медаль ВСХВ 1939 года «Передовику социалистического сельского хозяйства» с серийным номером. Однако других устанавливающих личность документов при солдате не было.

Затем поисковики обратились за помощью к сотрудникам фонда ВДНХ. В результате исследований было установлено, что передовиком оказался тракторист машинно-тракторной станции Гражданского района Краснодарского края Иосиф Михайлович Гамульченко. В 1938 году он обработал на тракторе 810 гектаров земли и сэкономил при этом 1246 килограммов горючего, из-за чего был награжден медалью ВСХВ.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В настоящий момент специалисты заняты поиском семьи солдата и восстановлением его биографии. По предварительным сведениям, в период Великой Отечественной войны Гамульченко служил в 36-м гвардейском кавалерийском полку 10-й гвардейской казачьей кавалерийской дивизии четвертого гвардейского Кубанского казачьего кавалерийского корпуса, пишет официальный сайт мэра Москвы.

24 октября 2021 года российские и украинские поисковые организации обменялись останками бойцов Красной армии, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Российская сторона передала коллегам останки четырех солдат, а украинская — останки 17 воинов.