Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Столичные специалисты установили личность неизвестного солдата по медали ВСХВ

Виктория Сикерина

Общество
Столичные специалисты установили личность неизвестного солдата по медали ВСХВ
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Специалисты архивно-библиотечного фонда Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) установили имя и биографию неизвестного солдата по медали Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВСХВ). Останки мужчины обнаружили в Ставропольском крае участники местного Поискового движения России.

Среди найденных артефактов оказалась медаль ВСХВ 1939 года «Передовику социалистического сельского хозяйства» с серийным номером. Однако других устанавливающих личность документов при солдате не было.

Затем поисковики обратились за помощью к сотрудникам фонда ВДНХ. В результате исследований было установлено, что передовиком оказался тракторист машинно-тракторной станции Гражданского района Краснодарского края Иосиф Михайлович Гамульченко. В 1938 году он обработал на тракторе 810 гектаров земли и сэкономил при этом 1246 килограммов горючего, из-за чего был награжден медалью ВСХВ.

Столичные специалисты установили личность неизвестного солдата по медали ВСХВ Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В настоящий момент специалисты заняты поиском семьи солдата и восстановлением его биографии. По предварительным сведениям, в период Великой Отечественной войны Гамульченко служил в 36-м гвардейском кавалерийском полку 10-й гвардейской казачьей кавалерийской дивизии четвертого гвардейского Кубанского казачьего кавалерийского корпуса, пишет официальный сайт мэра Москвы.

24 октября 2021 года российские и украинские поисковые организации обменялись останками бойцов Красной армии, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Российская сторона передала коллегам останки четырех солдат, а украинская — останки 17 воинов.

Читайте также:
Награды останки ВДНХ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мир на пороге войны

Иван Лобанов
Иван Лобанов

Ждем лучших абитуриентов

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Когда помогать не хочется

Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

СССР был очень бедной страной

Анна Грязнова
Анна Грязнова

Какой будет неделя Ирландии в Москве

Светлана Журова
Светлана Журова

Россию принуждают уйти из олимпиад

Александр Шумский
Александр Шумский

Застройщикам на заметку

Все мнения
О проекте