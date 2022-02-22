«Должны остановить бойню»: Госдума рассмотрит ратификацию договоров о дружбе с ДНР и ЛНР

Фото: Пресс-служба Госдумы

Государственная дума РФ рассмотрит вопрос о ратификации договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) во вторник, 22 февраля. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, в связи с гуманитарной катастрофой в Донбассе принять договор — единственное верное решение. Володин подчеркнул, что недружелюбные решения и санкции, которые последуют за ратификацией договора, в любом случае были приняты в отношении России.

— Они (санкции — прим. «ВМ») в любом случае будут приняты. Так же, как и принимались ранее без каких-либо причин и даже поводов. Соединенным Штатам и их сателлитам-союзникам сильная Россия не нужна, и они будут делать все, чтобы затормозить развитие нашей страны, — заключил спикер Госдумы.

Володин также добавил, что правительство России долгое время добивалась от украинской стороны выполнения Минских договоренностей. Киев, в свою очередь, «перечеркнул их», начав бомбежку мирных жителей в Донбассе.

Председатель Госдумы резюмировал, что если Киев не захотел остановить бойню, то ее остановит Москва путем ратификации договоров о дружбе и взаимопомощи, сообщил Володин в своем Telegram-канале.

21 февраля Путин попросил парламент ратифицировать документы о признании ДНР и ЛНР. В ходе обращения к россиянам президент объяснил, что решение о признании ДНР и ЛНР было обусловлено кровопролитием и насилием в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение. Сразу после телеобращения Путин в Кремле подписал соответствующие указы.