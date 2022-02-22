Учащиеся столичных школ представят инновационные разработки для Музея Победы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, парк Победы Карта всех событий

Воспитанники педагогических, медиа- и IT-классов московских школ создадут чат-бот, аудиогид на иностранных языках, мобильное приложение и цифровые копии экспонатов для Музея Победы. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во вторник, 22 февраля.

Она отметила, что в рамках совместного проекта с городским Департаментом образования и науки ученики старших классов не только освоят образовательные программы музейного комплекса, но и представят собственные инновационные разработки.

Так, например, занимающиеся созданием аудиогида ребята выберут одну из следующих тем: «Контрнаступление советских войск под Москвой», «Блокада Ленинграда», «Сталинградская битва. Соединение фронтов», «Курская битва», «Форсирование Днепра» и «Штурм Берлина». После они изучат экспозицию, подготовят информацию, отберут фотографии и видеоролики. Затем школьники напишут текст для экскурсии на русском языке, а другие ученики вместе с педагогами переведут его на иностранные языки.

Готовые проекты воспитанники московских школ представят 7 мая в Музее Победы.

— Мы с нетерпением ждем ребят в нашем музее. Уверен, новый проект будет интересен и полезен школьникам, — цитирует официальный сайт мэра Москвы слова директора музейного комплекса Александра Школьника.

Музей Победы 23 февраля приглашает всех защитников Отечества — военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, курсантов военных учебных заведений — посетить культурное заведение бесплатно по соответствующему удостоверению.