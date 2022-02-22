Мемориальную доску Герою Советского Союза Акулишнину открыли в СЗАО столицы

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Россия, Москва, улица Маршала Бирюзова Карта всех событий

Торжественная церемония открытия мемориальной доски Герою Советского Союза полковнику Федору Акулишнину прошла на северо-западе Москвы. Памятный постамент установили на улице Маршала Бирюзова. Об этом сообщил руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов во вторник, 22 февраля.

Он отметил, что бронзовую доску изготовили скульпторы Игорь Бурганов и Сергей Судаков, а также архитектор Екатерина Абрамова.

— На бронзовой мемориальной доске изображен бюст офицера и исторический момент из его жизни, за который он получил впоследствии звание Героя Советского Союза и был удостоен ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». А именно: форсирование Днепра в районе села Бородаевка в сентябре 1943 года, — цитирует официальный сайт мэра Москвы слова главы ведомства.

17 февраля состоялась церемония открытия мемориальной доски дважды Герою Советского Союза генерал-майору авиации Николаю Челнокову. Ее установили в доме, где Челноков жил с 1950 по 1974 год. Инициатором установки стала межрегиональная общественная организация «Клуб героев Советского Союза, героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы города Москвы и Московской области».