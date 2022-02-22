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Зеленский: Украина имеет право на индивидуальную и коллективную оборону

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Зеленский: Украина имеет право на индивидуальную и коллективную оборону
Фото: president.gov.ua

Киев продолжит дипломатическую работу по сохранению мира в Донбассе после решения Москвы признать Луганскую и Донецкую народные республики (ЛНР и ЛНР). Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 22 февраля.

По его словам, он уже обсудил ситуацию в Донбассе с президентами Франции и США, канцлером Германии, премьер-министром Британии и президентом Европейского совета. Более того, Зеленский планирует провести переговоры и с главой Турции.

В планах Киева — инициировать созыв Совета Безопасности ООН и провести специальное заседание ОБСЕ. Для этого украинская сторона уже направила странам — членам Совбеза запрос на основе Будапештского меморандума с соответствующими обращениями.

Зеленский подчеркнул, что Украина настаивает на дипломатическом решении конфликта в Донбассе, а также заявил, что страна имеет право на индивидуальную и коллективную самооборону.

— Мы привержены политико-дипломатическому урегулированию и не поддаемся ни на какие провокации. Наши границы надежно защищены... В соответствии со статьей 51 Устава ООН Украина оставляет за собой право на индивидуальную и коллективную самооборону. Мы хорошо различаем провокации и наступление войск агрессора. За нами — правда, и правду мы никогда не будем скрывать от вас... Сейчас нет никаких причин для хаотичных действий, — передает слова украинского лидера РИА Новости.

21 февраля Путин попросил парламент ратифицировать документы о признании ДНР и ЛНР. В ходе обращения к россиянам президент объяснил, что решение о признании ДНР и ЛНР было обусловлено кровопролитием и насилием в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение. Сразу после телеобращения Путин в Кремле подписал соответствующие указы.

После этого в Госдепартаменте Соединенных Штатов заявили, что признание РФ Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР) указывает на ее стремление к «войне», а не к дипломатии.

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