Объем поступлений в бюджет Москвы от МСП составил 742 миллиарда в 2021 году

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Представители малого и среднего предпринимательства (МСП) перечислили в бюджет столицы 742 миллиарда рублей в 2021 году. Этот показатель более чем на 20 процентов опередил уровень 2020 года. Об этом сообщила министр правительства Москвы и руководитель департамента финансов Елена Зяббарова во вторник, 22 февраля.

Она отметила, что объем налоговых и неналоговых платежей от малого и среднего бизнеса на 129,4 миллиарда рублей опередил статистику 2020 года.

— К показателям 2019-го рост составил 169,7 миллиарда рублей, или 29,6 процента. По сравнению с 2019 годом доля платежей в бюджет от малого и среднего бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме налоговых и неналоговых доходов увеличилась на 0,8 процента и составила 23,2 процента, — заявила глава ведомства.

Зяббарова добавила, что торговые организации направили в городской бюджет 175 миллиардов рублей, занимающиеся недвижимостью предприятия — 92,8 миллиарда рублей, а строительные компании — 64,1 миллиарда рублей. Также большой объем поступлений пришелся на IT-сектор и обрабатывающую промышленность.

По ее словам, одна из основных задач Москвы — создание комфортных условий для существования и развития МСП.

— Важной мерой поддержки стало продление на 2021 год программы льготных стабилизационных кредитов с максимальной ставкой семь процентов годовых и размером до 100 миллионов рублей. В этом году программа льготного кредитования будет действовать для вновь созданных компаний и индивидуальных предпринимателей, — цитирует официальный сайт мэра Москвы слова министра правительства города.

Пользующиеся упрощенной системой налогообложения столичные компании за 2021 год перечислили в бюджет города 157,2 миллиарда рублей. Это на 39 процентов больше, чем в 2020-м.