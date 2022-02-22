Нутрициолог рассказала рецепт блюда для повышения иммунитета

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Нутрициолог Дарья Малкина рассказала рецепт смеси, известный на протяжении десятилетий и используемый представителями разных поколений, для повышения иммунитета.

Данное блюдо богато витаминами и полезными микроэлементами. Но его следует употреблять дозированно, чтобы не превысить суточную норму сахара.

Для приготовления полезной смеси потребуются: курага, изюм, чернослив, сушеный инжир, грецкий орех, лимон, мед. Каждого ингредиента нужно по 300 граммов.

— Помойте все, затем просушите и пробейте блендером или мясорубкой. Дальше эту смесь следует принимать по одной столовой ложке в день после еды. Это и вкусно, и полезно, — отметила Малкина в комментарии «Царьграду».

Хранить смесь лучше всего в холодильнике, так она сохранит полезные свойства.

До этого диетолог Гинзбург назвал страшные последствия частого употребления сахара. По его словам, отсроченные последствия от поедания вредной пищи возникают постепенно и через годы трансформируются в тяжелые болезни. Так, если человек злоупотребляет сладким изо дня в день, спустя время у него развивается сахарный диабет второго типа.