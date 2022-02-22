Глава ЛНР выразил благодарность Путину за признание республик Донбасса

Фото: Официальный сайт администрации города Луганска Луганской народной республики

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за признание независимости ЛНР и ДНР. Об этом Пасечник сообщил в видеообращении.

Лидер ЛНР также подчеркнул, что РФ оказала помощь республике в самый необходимый момент — когда обстрелы со стороны ВСУ участились, а безопасность мирного населения оказалась подвержена опасности.

— Нам ничего не оставалось, как обратиться к России. Руководство страны услышало голос Донбасса и приняло судьбоносное, историческое для всех нас решение — признать независимость и суверенитет народных Республик, прекрасно осознавая все риски со стороны Запада. Для братской страны мы не просто «ОРДЛО», как для Украины, а люди, соотечественники, русский народ, который подвергается геноциду, — передает слова Пасечника РИА Новости.

21 февраля Путин попросил парламент ратифицировать документы о признании ДНР и ЛНР. В ходе обращения к россиянам президент объяснил, что решение о признании ДНР и ЛНР было обусловлено кровопролитием и насилием в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение. Сразу после телеобращения Путин в Кремле подписал соответствующие указы.