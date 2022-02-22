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Еще один дом по реновации передали под заселение в районе столицы Коньково

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Еще один дом по реновации передали под заселение в районе столицы Коньково
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Четвертую многоэтажку по программе реновации передали под заселение в столичном районе Коньково. Горожане начнут переселение в новое жилье с 25 февраля. Об этом сообщил глава московского департамента градостроительной политики Сергей Левкин во вторник, 22 февраля.

Он отметил, что новостройку возвели на Севастопольском проспекте.

— 24 февраля будут направлены смотровые ордера 122 семьям. Центр информирования начнет работу 25 февраля и в этот же день жители смогут приступить к осмотру квартир, — заявил руководитель ведомства.

Левкин добавил, что ранее переселение стартовало в трех домах на Профсоюзной улице. Всего в Конькове подлежат расселению 41 пятиэтажка, общая площадь которых составляет более 200 тысяч квадратных метров, а население — порядка 12,5 тысячи человек. Для реализации программы в районе уже подобраны семь стартовых площадок.

21 февраля сообщалось, что в Западном административном округе (ЗАО) Москвы ввели в эксплуатацию 25 жилых домов по программе реновации. Это позволит обеспечить новым жильем 12,5 тысячи жителей города.

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