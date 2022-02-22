Первый поезд с беженцами прибыл в Подмосковье

Прибытие поезда «Ласточка» на станцию Московского центрального кольца «Нижегородская» / Фото: АГН Москва

Более девятисот беженцев прибыли утром во вторник на поезде из Донбасса в Московскую область, из них свыше четырехсот — дети, передает портал «Подмосковье сегодня».

Поезд отправился со станции 21 февраля в 01.07. Всего в поезде находились 911 пассажиров. Среди них две беременные женщины, один человек, передвигающийся на инвалидной коляске, семь инсулинозависимых диабетиков и пожилой мужчина, которому 21 февраля исполнилось восемьдесят лет. Также были перевезены десять животных.

В поезде работают волонтеры из Московской области. Всех беженцев будут тестировать на коронавирусную инфекцию. Беженцам будет предоставлено временное жилье. При необходимости будет оказана помощь с трудоустройством.

Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов внимательно отнестись к размещению беженцев с Донбасса и при наличии запроса помочь им с поиском работы. Пункты размещения на сегодняшний день находятся в Волоколамске, Клину, Коломне, Зарайске, Подольске и Пушкине.

Также Подмосковье направило две машины с гуманитарной помощью в Ростовскую область.