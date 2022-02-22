Москвичам рассказали о графике работы соцучреждений в День защитника Отечества

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Столичные центры государственных услуг «Мои документы» будут закрыты 23 февраля, в День защитника Отечества. При этом 22 февраля график работы центров останется прежним. Районные офисы будут доступны с 10:00 до 22:00, флагманские центры и Дворец госуслуг на ВДНХ — с 10:00 до 22:00. Прием горожан сотрудниками отделов по вопросам миграции МВД РФ будет осуществляться с 11:00 до 19:00.

Измененный график работы будет действовать 23 февраля и в медицинских учреждениях. Так, посетить взрослые поликлиники в праздничный день можно будет с 09:00 до 16:00, а вызвать детского врача на дом — с 09:00 до 15:00.

23 февраля для москвичей будут доступны пункты вакцинации от коронавируса с 09:00 до 16:00. Дети смогут сделать прививку с 09:00 до 15:00. В общественных местах можно будет вакцинироваться с 10:00 до 18:00.

Сотрудники центров социального обслуживания продолжат в День защитника Отечества оказывать помощь пожилым и имеющим хронические заболевания жителям столицы, которые соблюдают домашний режим.

Также 23 февраля не будут работать ЗАГСы и дворцы бракосочетания в городе. С подробным графиком работы соцучреждений можно ознакомиться на официальном сайт мэра Москвы.

В День защитника Отечества все уличные парковки в Москве будут бесплатными. Так, 23 февраля автомобилистам не нужно будет платить за стоянку даже на тех улицах, где обычно действует повышенный тариф — 380 рублей или 450 рублей в час днем и 200 рублей в час ночью.