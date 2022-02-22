Более 120 тысяч человек посетили фан-зоны Олимпиады в парках Подмосковья

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Свыше 120 тысяч человек за две недели посетили фан-зоны Олимпиады, которые были организованы в парках Московской области.

Специальные зоны проекта «Олимпийские сезоны в Подмосковье» открыли по инициативе губернатора в Химках, Красногорске, Одинцове, Домодедове, Реутове, передает портал «Подмосковье сегодня».

На площадках были установлены огромные экраны, с помощью которых можно было следить за ходом соревнований во время прогулки. Также для зрителей проводили тематические мастер-классы, концертные программы, конкурсы с призами.

Большое количество человек собиралось на площадках в выходные дни, особенно во время трансляций хоккейных матчей.

— Уверена, нам удалось достичь основной цели: объединить жителей Московской области и гостей региона вокруг главного спортивного события года, — отметила вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

До этого сообщалось, что около 400 волонтеров начали работать в подмосковных фан‑зонах Олимпиады. Волонтеры показывали дорогу к фан-зонам, работали на регистрации спортивных квестов для детей и взрослых.