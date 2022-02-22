Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Более 120 тысяч человек посетили фан-зоны Олимпиады в парках Подмосковья

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Олимпиада в Пекине
Общество
Более 120 тысяч человек посетили фан-зоны Олимпиады в парках Подмосковья
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Свыше 120 тысяч человек за две недели посетили фан-зоны Олимпиады, которые были организованы в парках Московской области.

Специальные зоны проекта «Олимпийские сезоны в Подмосковье» открыли по инициативе губернатора в Химках, Красногорске, Одинцове, Домодедове, Реутове, передает портал «Подмосковье сегодня».

На площадках были установлены огромные экраны, с помощью которых можно было следить за ходом соревнований во время прогулки. Также для зрителей проводили тематические мастер-классы, концертные программы, конкурсы с призами.

Большое количество человек собиралось на площадках в выходные дни, особенно во время трансляций хоккейных матчей.

— Уверена, нам удалось достичь основной цели: объединить жителей Московской области и гостей региона вокруг главного спортивного события года, — отметила вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

До этого сообщалось, что около 400 волонтеров начали работать в подмосковных фан‑зонах Олимпиады. Волонтеры показывали дорогу к фан-зонам, работали на регистрации спортивных квестов для детей и взрослых.

Читайте также:
Подмосковье Парки Олимпиады
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев

Надо развивать свое движение, а не думать о давлении

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О необходимости доброго слова

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Трутни всех стран, объединяйтесь!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мир на пороге войны

Иван Лобанов
Иван Лобанов

Ждем лучших абитуриентов

Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

СССР был очень бедной страной

Анна Грязнова
Анна Грязнова

Какой будет неделя Ирландии в Москве

Все мнения
О проекте