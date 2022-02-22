Объем экспорта столичной молочной продукции составил почти 37 миллионов долларов

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Объем экспорта московской молочной продукции достиг почти 37 миллионов долларов за 11 месяцев 2021 года. Этот показатель на 50,3 процента опередил уровень 2020 года. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов во вторник, 22 февраля.

Он отметил, что доля города среди российских производителей составила более 12,5 процента.

— География поставок столичной продукции также увеличивается: если в 2020 году она поставлялась в 21 страну, то в 2021 уже в 26, — заявил заммэра.

Так, Казахстан приобрел у Москвы молочную продукцию на сумму почти 15 миллионов долларов, Белоруссия — 7,57 миллиона долларов, а Киргизия — 3,62 миллиона долларов.

Глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров добавил, что столичное молочное производство в 2021 году достигло объемов допандемийного периода.

— Такое восстановление положительно отразилось на внешней торговле Москвы: столичным компаниям на 81 процент удалось увеличить поставки сыров и творога, а кисломолочных продуктов — более чем на 48 процентов, — передает официальный сайт мэра Москвы его слова.

Столичные предприятия за 11 месяцев 2021 года поставили на 29,5 процента больше канцелярских товаров за рубеж, чем за аналогичный период 2020 года.