Прибывшие в Подмосковье жители ЛДНР рассказали о причинах переезда

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Матери, дети и пожилые люди, прибывшие в Подмосковье в качестве беженцев из ЛНР и ДНР, рассказали о причинах переезда.

Одна из эвакуированных из Донбасса женщин призналась, что уехала, чтобы спасти детей. При этом ее сын и муж остались воевать.

— У меня остались там сын и муж воевать. Приходится воевать, защищать родину мужчинам. Мы сейчас ничего не знаем о них и очень переживаем, — отметила она в комментарии «360».

Женщина выразила надежду на то, что в ближайшее время ей удастся связаться с родными.

Также журналисты пообщались с пенсионеркой из Горловки, которую тоже эвакуировали из Донбасса.

— Дети маленькие — все плачут, мы старенькие — все болит, — пожаловалась пенсионерка.

Она отметила, что переезд был тяжелым, хотя волонтеры помогали на протяжении всего пути. Она отметила, что обстановка в Донбассе была очень тяжелой, были сложности с получением продуктов, пенсий, зарплаты.

О том, как прошла эвакуация населения ДНР, где расселились жители республики и как они сами оценивают ситуацию в Донбассе, можно прочесть в материале «Вечерней Москвы».