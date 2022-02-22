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Андрей Бочкарев рассказал о втором этапе ремонта стадиона «Торпедо» на юге столицы

Виктория Сикерина

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Андрей Бочкарев рассказал о втором этапе ремонта стадиона «Торпедо» на юге столицы
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Восточная улица Карта всех событий

Специалисты планируют провести второй этап реконструкции стадиона «Торпедо» имени Стрельцова на улице Восточной в районе столицы Даниловский. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев во вторник, 22 февраля.

Он отметил, что строителям предстоит возвести малое тренировочное поле, пешеходный контрольно-пропускной пункт, кассовый павильон и зону камер хранения. После запланирован ремонт самой футбольной арены.

— Обновленная арена сможет вмещать до 15 тысяч человек и будет соответствовать требованиям Российского футбольного союза и Союза европейских футбольных ассоциаций, — заявил заммэра.

Глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин добавил, что проектом предусмотрено размещение на стадионе комфортных раздевалок, тренерских комнат и кабинетов по продаже билетов.

На территории стадиона «Торпедо» в столице построят комплекс объектов и малое тренировочное футбольное поле. 14 февраля Мосгосстройнадзор оформил разрешение на работы в рамках второго этапа реконструкции стадиона. Строительство будет вестись за счет инвестора. Площадь объектов составит 1,5 тысячи квадратных метров.

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