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В России выявили 135 172 новых случая коронавируса за сутки

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 135 172 новых случая коронавируса за сутки
Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

За прошедшие сутки в 85 субъектах России выявили 135 172 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 22 февраля, сообщили на портале стопкоронавирус.рф.

По количеству заболевших в стране продолжает лидировать Москва. За последний день в городе выявили 4250 случаев COVID-19.

За прошедшие сутки в РФ от болезни скончались 796 человек, еще 17 294 пациента были госпитализированы в медицинские учреждения.

При этом после прохождения лечения под присмотром врачей в России за день полностью поправились 164 293 пациента.

С 21 февраля неофициально переболевшие коронавирусом россияне могут получить COVID-сертификат на основании положительного теста на антитела. О том, как и где получить этот сертификат, сколько он действует и какой минимальный порог антител для его оформления, — в материале «Вечерней Москвы».

Для анализа на антитела COVID-19 необходимо сдать кровь из вены. Согласно приказу Минздрава РФ, исследование крови на антитела IgG (иммуноглобулин G свидетельствует о наличии иммунитета к коронавирусу — прим. «ВМ») можно проводить в любой лицензированной Роспотребнадзором лаборатории. COVID-сертификат на основании этого теста выдается в случае его положительного результата, при этом количество формально антител значения не имеет.

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