Актриса Немоляева рассказала, как восприняла признание республик
Подписание указов о признании независимости республик президентом РФ стало долгожданным шагом. Такое заявление сделала российская актриса, народная артистка РСФСР Светлана Немоляева.
Она отметила, что полностью поддерживает решение главы государства, так как в ДНР и ЛНР находятся наши люди.
— Когда я видела по телевизору беженцев с детишками и стариками, то я подумала, как же можно бросить людей в такой сложной ситуации? Что они плохого сделали в жизни кому-то? Россия своевременно пришла им на помощь, — отметила Немоляева в комментарии Nation News.
Она добавила, что ДНР и ЛНР обратились к России за помощью и в такой ситуации невозможно было отказать.
Немоляева добавила, что Владимир Путин всегда говорил о своем желании решить ситуацию мирным путем с помощью договоренностей.
21 февраля Путин попросил парламент ратифицировать документы о признании ДНР и ЛНР. В ходе обращения к россиянам президент объяснил, что решение о признании ДНР и ЛНР было обусловлено кровопролитием и насилием в Донбассе.