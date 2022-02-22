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Актриса Немоляева рассказала, как восприняла признание республик

Ирина Игнатенко

Общество
Актриса Немоляева рассказала, как восприняла признание республик
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Подписание указов о признании независимости республик президентом РФ стало долгожданным шагом. Такое заявление сделала российская актриса, народная артистка РСФСР Светлана Немоляева.

Она отметила, что полностью поддерживает решение главы государства, так как в ДНР и ЛНР находятся наши люди.

— Когда я видела по телевизору беженцев с детишками и стариками, то я подумала, как же можно бросить людей в такой сложной ситуации? Что они плохого сделали в жизни кому-то? Россия своевременно пришла им на помощь, — отметила Немоляева в комментарии Nation News.

Она добавила, что ДНР и ЛНР обратились к России за помощью и в такой ситуации невозможно было отказать.

Немоляева добавила, что Владимир Путин всегда говорил о своем желании решить ситуацию мирным путем с помощью договоренностей.

21 февраля Путин попросил парламент ратифицировать документы о признании ДНР и ЛНР. В ходе обращения к россиянам президент объяснил, что решение о признании ДНР и ЛНР было обусловлено кровопролитием и насилием в Донбассе.

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