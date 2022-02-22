Криминальный авторитет Вася Бандит сбежал из-под домашнего ареста

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Криминальный авторитет Игорь Кокунов, также известный как Вася Бандит, сбежал из-под домашнего ареста. Информация об этом появилась в Telegram-канале «112».

Еще в начале года суд удовлетворил просьбу защиты о смягчении 56-летнему преступнику меры наказания до заключения под домашний арест.

Во вторник, 22 февраля, стало известно, что криминальный авторитет снял электронный браслет и покинул свой дом в Чехове.

На данный момент Кокунова разыскивают, уточнили в Telegram-канале «112».

16 февраля сотрудники полиции объявили в розыск гражданина, совершившего побег из медицинского учреждения. Мужчина 1992 года рождения был доставлен в столичную больницу для проведения освидетельствования. Ранее его задержали сотрудники МУ МВД России «Балашихинское» как находящегося в федеральном розыске, объявленном МВД Киргизии за совершение хулиганства.

По данному факту назначено проведение служебной проверки, устанавливаются обстоятельства произошедшего.