Находящийся в федеральном розыске мужчина сбежал от медиков в Подмосковье

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

Сотрудники полиции объявили в розыск гражданина, совершившего побег из медицинского учреждения. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, мужчина 1992 года рождения был доставлен в столичную больницу для проведения освидетельствования.

Ранее его задержали сотрудники МУ МВД России «Балашихинское» как находящегося в федеральном розыске, объявленном МВД Киргизии за совершение хулиганства.

По данному факту назначено проведение служебной проверки, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В январе пациент в наручниках сбежал из охраняемого блока больницы в московском районе Солнцево.