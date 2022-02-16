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Находящийся в федеральном розыске мужчина сбежал от медиков в Подмосковье

Елена Самойлова

Происшествия
Находящийся в федеральном розыске мужчина сбежал от медиков в Подмосковье
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

Сотрудники полиции объявили в розыск гражданина, совершившего побег из медицинского учреждения. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, мужчина 1992 года рождения был доставлен в столичную больницу для проведения освидетельствования.

Ранее его задержали сотрудники МУ МВД России «Балашихинское» как находящегося в федеральном розыске, объявленном МВД Киргизии за совершение хулиганства.

По данному факту назначено проведение служебной проверки, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В январе пациент в наручниках сбежал из охраняемого блока больницы в московском районе Солнцево.

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