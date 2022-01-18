Пациент в наручниках сбежал из охраняемого блока больницы на западе Москвы

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Из охраняемого блока больницы в московском районе Солнцево сбежал пациент, на котором могут быть наручники. Об этом во вторник, 18 января, сообщило агентство городских новостей «Москва», ссылаясь на свой источник в правоохранительных органах.

Уточняется, охраняемый блок, из которого сбежал пациент, находится на Волынской улице. По предварительной информации, сбежавший — гражданин Украины 1996 года рождения. Дальнейшая информация уточняется, передает агентство.

Утром 12 января шестилетний мальчик сбежал из детского сада после того, как был оставлен на морозе воспитательницей. Воспитательное учреждение находится напротив дома, где проживает ребенок. В 12:30 мальчик вернулся домой, сильно удивив свою маму, которая отдыхала после ночной смены.

В пресс-службе подмосковной прокуратуры сообщили, что уже начали проверку по факту случившегося.

В августе 2021 года пятеро заключенных сбежали из ИВС в подмосковной Истре. Массовый побег произошел ночью 6 августа в промежутке с 02:30 до 05:30. Среди пяти сбежавших был Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя и ряде других преступлений.