Шестилетний мальчик сбежал из детского сада в Дмитрове

Фото: Скриншот видео прокуратуры

В Дмитрове шестилетний мальчик сбежал из детского сада после того, как был оставлен на морозе воспитательницей. Об этом в четверг, 13 января, сообщили в пресс-службе подмосковной прокуратуры.

В 8 утра 12 января мальчика привела в детский сад бабушка. Воспитательное учреждение находится напротив дома, где проживает ребенок. В 12:30 мальчик вернулся домой, сильно удивив свою маму, которая отдыхала после ночной смены.

Ребенок рассказал, что во время прогулки он пытался взобраться на снеговика. Это не понравилось воспитательнице, и она решила наказать ребенка за плохое поведение, оставив его на улице. По словам мальчика, после того как другие дети зашли в помещение детского сада, он еще некоторое время погулял, а когда понял, что замерзает, пошел домой.

Видео: Прокуратура по МО

Руководство детского сада возложило вину за произошедшее на ребенка. Мать мальчика обратилась к правоохранителям, сообщает «МК».

В пресс-службе подмосковной прокуратуры сообщили, что уже начали проверку по факту случившегося.

— В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних и действиям должностных лиц, ответственных за безопасность жизни и здоровья воспитанников, — говорится в сообщении ведомства.

В июле прошлого года двое детей сбежали из учреждений дошкольного образования на Профсоюзной улице. Мальчики 2015 и 2016 годов рождения пролезли под забором и покинули детский сад. Позже детей обнаружили.