Два малолетних ребенка сбежали из детского сада на западе Москвы

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Профсоюзная улица Карта всех событий

Столичная прокуратура проводит проверку после того, как два ребенка самостоятельно покинули детский сад без ведома воспитателей. Об этом в понедельник, 26 июля, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Инцидент произошел 26 июля в одном из учреждений дошкольного образования на Профсоюзной улице. Мальчики 2015 и 2016 годов рождения пролезли под забором и покинули детский сад. Позже детей обнаружили. В настоящее время их здоровью ничего не угрожает.

— В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних и действиям лиц, ответственных за безопасность жизни и здоровья воспитанников. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, — заключила Нефедова.

Днем ранее, 25 июля, прокуратура начала проверку после того, как 11-летний мальчик сбежал из многодетной семьи в столице.

Тогда ребенок сообщил правоохранителям о применении к нему физической силы и неприемлемых методов воспитания.