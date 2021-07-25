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Ребенок сбежал из многодетной семьи на юге Москвы и пожаловался на родителей

Илья Ашуров

Происшествия
Ребенок сбежал из многодетной семьи на юге Москвы и пожаловался на родителей
Фото: Вечерняя Москва

Прокуратура начала проверку после того, как ребенок сбежал из многодетной семьи в столице. Об этом в воскресенье, 25 июля, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По словам представителя ведомства, 11-летний мальчик сбежал из дома на юге Москвы 21 июля.

— После установления местонахождения ребенок сообщил правоохранителям о применении к нему родителями физической силы и недопустимых методов воспитания, — рассказала Нефедова.

В семье мальчика есть еще два ребенка. Правоохранители примут решение о необходимости принятия мер в отношении родителей по результатам проверки.

В начале этой недели, 19 июля, мать бросила маленькую дочь в столичном хостеле. Источник «ВМ», знакомый с ситуацией, сообщил, что женщина оставила девочку, которой меньше года, в хостеле, не желая больше содержать ее и продолжать воспитание. Покидая хостел, женщина отправила мужу СМС: «Это твои проблемы». Отец ребенка сразу сообщил об инциденте в полицию, однако отказался оставить у себя дочь.

Как стало известно «ВМ», мужчина живет в хостеле из-за финансовых проблем, платит алименты на двух своих детей от разных браков.

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