В преддверии Дня защитника Отечества «Мои Документы» рассказали, какие услуги могут получить военнослужащие

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В преддверии Дня защитника Отечества «Мои Документы» напомнили об услугах для военнослужащих. В центрах госуслуг они могут подать документы на предоставление государственных услуг Военного комиссариата города Москвы, а их семьи — оформить различные социальные выплаты.

Граждане РФ, получившие документы персонального воинского учета и пребывающие в запасе (за исключением отдельных категорий граждан, например, офицеров запаса), могут встать на воинский учет, внести изменения в документы воинского учета при переезде на новое место жительства или место пребывания на срок более трех месяцев.

Кроме того, вносить изменения в документы воинского учета необходимо в иных случаях: перемена фамилии, имени или отчества, семейного положения, образования, места работы или должности.

Граждане РФ, получающие пенсию и имеющие выдающиеся достижения и особые заслуги перед РФ, могут оформить ежемесячное материальное обеспечение. Срок предоставления государственной услуги — 10 рабочих дней. Также есть возможность подать заявление в электронной форме на сайте Пенсионного фонда.

Семья военнослужащего может рассчитывать на социальные выплаты. Беременные жены военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, имеют возможность оформить единовременное пособие, а после рождения малыша — ежемесячное пособие на ребенка. Обе услуги предоставляются в течение 10 рабочих дней по экстерриториальному принципу — без привязки к месту регистрации и жительства в столице.

Дети военнослужащего, проходящего службу по призыву, могут претендовать на ежемесячную выплату на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни, а дети в возрасте до трех лет — на ежемесячную выплату на возмещение роста стоимости продуктов питания, при условии наличия регистрации по месту жительства в городе Москве. Срок предоставления данных услуг составляет 10 рабочих дней. Родители оформляют данные выплаты на официальном сайте Мэра Москвы mos.ru, а опекуны и попечители — в любом удобном центре госуслуг.