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Пенсионерка, на которую упала наледь, скончалась в машине скорой помощи

Георгий Соланович

Происшествия
Пенсионерка, на которую упала наледь, скончалась в машине скорой помощи
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
35 км Можайского шоссе Карта всех событий

Пенсионерка 80 лет скончалась в машине скорой помощи. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий во вторник, 22 февраля.

По словам представителя ведомства, 21 февраля погибшая прогуливалась по территории частного дома на 35 километре Можайского шоссе, как вдруг на нее упала наледь. Пенсионерка сломала себе лодыжку.

Пострадавшую заметила ее соседка, которая и вызвала «скорую». 80-летняя женщина скончалась в машине экстренной помощи, несмотря на действия медиков.

На данный момент делом занимаются следователи. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также назначили проведение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

18 февраля стало известно, что сотрудники прокуратуры проводят проверку по факту смерти двух рабочих в ходе работ по очистке крыш домов в городе Климовске округа Подольск.

По словам представителя ведомства, три сотрудника очищали крыши на улице Ленина. Пострадавшие упали с большой высоты, в результате двое из них скончались, третьего госпитализировали.

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