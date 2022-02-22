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Радиостанция «Русское Радио» объявила об изменении правил «Золотого Граммофона»

Виктория Сикерина

Общество
Радиостанция «Русское Радио» объявила об изменении правил «Золотого Граммофона»
Фото: Пресс-служба «Русского Радио»

Радиостанция «Русское Радио» во время пресс-ланча конкурса #ПоюЛюбимоеНаРусском объявила о первом в истории изменении правил премии «Золотой Граммофон». Теперь награды будут получать те артисты, которые хотя бы один раз оказывались на первом месте хит-парада.

— Бывало такое, что выстрелившая песня не успевает продержаться в хит-параде 20 недель, но она достойна получить статуэтку, потому что собрала восторженные отзывы слушателей. Теперь получить «Золотой Граммофон» стало и проще, и сложнее, — рассказала ведущая хит-парада «Золотой Граммофон» Алена Бородина.

Помимо этого, в ходе пресс-ланча звезды отечественного шоу-бизнеса поделились секретами, как победить в конкурсе #ПоюЛюбимоеНаРусском. Певица Валерия отметила, что для этого необходимо зацепить аудиторию, при этом необязательно обладать опытом и профессионализмом.

— Если что-то цепляет, если человек поет так, что это не может не трогать окружающих. Если человек сам кайфует — он заряжает этой энергией всех остальных, — добавила она.

Радиостанция «Русское Радио» объявила об изменении правил «Золотого Граммофона» Фото: Пресс-служба «Русского Радио»

Николай Басков также подчеркнул, что для победы в конкурсе необходимо правильно подобрать репертуар.

— Песню, которая подходит вам вокально, про чувства, которые вы сможете передать. Например, песню «Кукушка», которую поет Полина Гагарина, я бы так исполнить не смог, — признался артист.

Второй сезон песенного конкурса #ПоюЛюбимоеНаРусском стартовал еще 1 января, но пока есть возможность стать участником и побороться за главный приз.

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