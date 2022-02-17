Фото: пресс-служба РМГ

В России стартовал второй сезон песенного конкурса #ПоюЛюбимоеНаРусском. Он начался еще 1 января, но пока есть возможность стать участником и побороться за главный приз. Об этом в четверг, 17 февраля, сообщили в пресс-службе «Русского радио».

— «Русское радио» вдохновляет петь всю страну. Во втором сезоне песенного конкурса #ПоюЛюбимоеНаРусском уже приняли участие тысячи человек. До конца проекта осталось совсем мало времени, но у слушателей со всей России еще есть возможность заявить о себе и стать претендентом на главный приз: один миллион рублей и «Праздник на миллион» от «Русского радио», — говорится в сообщении пресс-службы.

Для участия необходимо немногое: выложить видео с исполнением любимой песни в социальные сети и указать хештег #ПоюЛюбимоеНаРусском. Результаты объявят 4 марта. Победителя выбирают сотрудники радиостанции и приглашенные звезды эстрады.

Первый сезон конкурса прошел весной 2021 года. Тогда победителем стал Руслан Ширалиев из Череповца. На церемонии награждения он вышел на сцену вместе с певцом Дмитрием Колдуном — дуэтом они исполнили известную композицию. Конкурс поддерживают и другие отечественные исполнители. В своих социальных сетях выложили тематические видео Полина Гагарина, Ханна, Artik, Burito, Юлия Савичева, Дмитрий Маликов, Владимир Пресняков, Елка и другие музыканты.

Песенные конкурсы традиционно популярны в России и во всем мире. Самым известным из них по праву считается Евровидение. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что России для победы на этом состязании нужна песня, которую будет петь весь мир. Продюсер добавил, что ему не понравилась песня, с которой Россию представляла певица Манижа. Он отметил, что ничего не имеет против этой исполнительницы, но ее композиция не запомнилась и не стала хитом.