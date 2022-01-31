Продюсер Пригожин объяснил, как России одержать победу на Евровидении

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Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что России для победы на Евровидении нужна песня, которую будет петь весь мир.

— Песня — это стрела, которая должна попадать в душу человека, она должна позволять людям радоваться, переосмысливать или еще что-то. Пока не будет песни, которую будет петь весь мир, шансов на победу ноль, — заявил Пригожин в комментарии НСН.

Продюсер добавил, что ему не понравилась песня, с которой Россию представляла певица Манижа. Он отметил, что ничего не имеет против этой исполнительницы, но ее песня не запомнилась и не стала хитом.

По словам продюсера, ситуация с музыкантами в России «оставляет желать лучшего» и ему сложно сказать, кто бы мог достойно представить нашу страну на музыкальном конкурсе.

Евровидение-2022 пройдет в середине мая в Италии. Россия выступит в первом полуфинале 10 мая, при этом имя участника конкурса от нашей страны пока неизвестно.

В конце прошлого года россиянка Таня Меженцева заняла седьмое место на Детском Евровидении. Победа в международном песенном конкурсе Детское Евровидение — 2021 досталась представительнице Армении Малене.